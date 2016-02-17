欧元债市：欧元区公债收益率追随油价走低，冻结产能的协议不靠谱

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
指标德债收益率 在过去八个月中一直密切追踪油价 走势，因为低油价会传导至欧洲央行力图提振的本就疲弱的通胀预期。
“这可能会影响到通胀预期，所以会对公债价格造成打击，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns称。
指标10年期德债收益率跌2个基点至0.25%，周二曾因俄罗斯和沙特原则上同意限制石油生产的消息，涨至0.28%高位。
收益率仍大大高于上周所及九个月低位0.133%，为德国周三标售至多50亿欧元10年债带来利好。
多数其它欧债收益率也都下降1-3个基点。
一年期欧元区通胀互换利率 回落至负0.11%，周二曾触及零值。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。