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债券 | 2016年 2月 17日 星期三 17:23 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率追随油价走低，冻结产能的协议不靠谱

指标德债收益率 在过去八个月中一直密切追踪油价 走势，因为低油价会传导至欧洲央行力图提振的本就疲弱的通胀预期。

“这可能会影响到通胀预期，所以会对公债价格造成打击，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns称。

指标10年期德债收益率跌2个基点至0.25%，周二曾因俄罗斯和沙特原则上同意限制石油生产的消息，涨至0.28%高位。

收益率仍大大高于上周所及九个月低位0.133%，为德国周三标售至多50亿欧元10年债带来利好。

多数其它欧债收益率也都下降1-3个基点。

一年期欧元区通胀互换利率 回落至负0.11%，周二曾触及零值。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉)

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