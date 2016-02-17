欧元债市：欧元区公债收益率追随油价走低，冻结产能的协议不靠谱

指标德债收益率 在过去八个月中一直密切追踪油价 走势，因为低油价会传导至欧洲央行力图提振的本就疲弱的通胀预期。

“这可能会影响到通胀预期，所以会对公债价格造成打击，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns称。

指标10年期德债收益率跌2个基点至0.25%，周二曾因俄罗斯和沙特原则上同意限制石油生产的消息，涨至0.28%高位。