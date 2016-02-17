中国新债：广东省将于下周二招标发行457亿元专项地方债

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海2月17日 - 中国广东省财政厅周三公告，将于下周二（23日）招标发行总额457亿元人民币专项地方债，期限包括五、七和10年。
本次招标的地方债为广东省今年首批专项地方债，全部为置换债券，五、七、10年期规模分别为228.5亿元、91.4亿元和137.1亿元。
公告显示，此次广东省一般债的具体招标时间为2月23日上午10:00-10:40，三期债均自2月24日开始发行并计息。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其评级为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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