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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 17:20 BJT

中国新债：广东省将于下周二招标发行457亿元专项地方债

路透上海2月17日 - 中国广东省财政厅周三公告，将于下周二（23日）招标发行总额457亿元人民币专项地方债，期限包括五、七和10年。

本次招标的地方债为广东省今年首批专项地方债，全部为置换债券，五、七、10年期规模分别为228.5亿元、91.4亿元和137.1亿元。

公告显示，此次广东省一般债的具体招标时间为2月23日上午10:00-10:40，三期债均自2月24日开始发行并计息。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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