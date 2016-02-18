重温稿-台湾货币市场：短率续处低位，央行扩大冲销令资金不致过于宽松

* 短率依旧续处低位 * 短票利率持稳低档 * 央行扩大冲销令资金不致过于宽松 * 票券商RP利率趋跌、券商交投持平 记者 詹静宜 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士指出，因应春节过后 通货陆续回笼，央行加大冲销力道，令市场资金不致过于宽松，短率持稳在既有低位。 他们表示，农历年前一周央行存单发行余额大减2,295.7亿台币，扣除新春开工两日央 行存单余额共增1,707.5亿，本周央行料将维持冲销通货回笼资金的基调不变，多数银行改 以午后央行冲销为主要资金去化管道，致上午金融机构间拆款资金供给较不若此前宽裕。 〞老大这两天收这么多存单，为通货回笼打预防针先抽钱。〞一位大型票券交易员说。 另位资金需求方银行交易员指出，尽管农历年后通货陆续回笼，垫高银行间库存现金水 位，但银行仍得将回笼资金回存央行才能做为周转金调拨使用，预计要有一周时间做调整， 而现在资金情势稳中带松，短率可望稳在低位。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5 日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日起新春开工两日通货回笼 共计675.42亿，通货发行数降至2兆1,663.79亿。 本地时间17:45 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.505 33.453 台湾加权股价指数<.TWII 8,214.25 8,212.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.270% 0.200-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.220-0.330% 0.280-0.330% **短票利率持平** 短票市场方面，一大型票券商表示，虽然银行间拆款资金供给不若日前宽裕，惟今天公 司的资金缺口很小，单靠短票资金调度即大致足以因应，成交利率仍旧维持在0.35%的低档 水准，短线料暂持在现有价位附近整理。 〞央行不想让利率坠得太多、太快。〞另位大型票券商交易员也说。 他并称，农历年后发票量持续偏少，短票利率不致出现太大变化，后续关注周五发票量 增温后的利率表现。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，大致持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 4%，前日0.353%；上日区间在0.30-0.48%，前日在0.33-0.38%；上日成交量65.69亿台币， 前日在34.74亿台币。 台湾央行周三发行4,838亿台币定存单，与今日到期金额为4,487.50亿台币相较，存单 发行余额增350.5亿台币。 本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,814.3亿台币，本周余日资金落点分别为周四1,24 1.2亿、周五5,635亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为57亿台币，累积超额准备为5,225亿台币、 加计前期1%的超额准备为6,729亿台币。 **票券商RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型票券交易员指出，直到今日才明显感觉到投信端年 后资金回笼的迹象，带动短天期公司债RP利率趋跌至0.30%。另家大型票券也预告明起将调 降公债及公司债RP利率1-2个基点。 〞有感觉钱比前几天多一些，但不是大浪，只是小浪而已。〞 另位大型证券商交易员 说。 大型证券交易员表示，今日交割Natixis及Morgan Stanley共计6.62亿美元债券，并未 对市场资金调度造成影响，主因投信端资金普遍转为多钱，上日分配不均的状况已明显改善 ，令RP利率持续落在低档。 他们认为，除了投信端资金宽裕外，寿险端、银行端也都是处于多钱状态，使今日资金 调度较日前顺畅许多，银行端也较能接受RP利率成交在低位。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债RP利率主要成交在 0.34-0.35%，公司债附买回利率则主要成交在0.44-0.45%。 大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率则是较上日微跌，短天期公司债附买回利 率落在0.30-0.36%，上日在0.32-0.36%；短天期公债附买回利率落在0.25-0.31%，持平上日 区间，而交投略向低位靠拢。(完) (审校 黄凯)