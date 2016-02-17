版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货两日来首次上扬，因预期库存下滑

“市场将可以守住，”一吉隆坡的经纪商的交易员表示。

“人们愿意在2,500马币水平买进，认为最终库存将因2月产量较低而减少，”他表示。

自11月以来棕榈油库存一直在下降，原因在于季节性减产以及厄尔尼诺气候造成的干旱天气。

1月底马来西亚库存MYPOMS-TPO环比下降12.4%至231万吨，创下六个月最低，因干旱天气损及产量。

路透技术分析师王涛表示，随着2,576马币支撑位再度接近，棕榈油或回撤至2,549马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 郑茵/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐