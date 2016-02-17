版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 19:15 BJT

东南亚股市：多数收跌，但印尼股市逆势升至约一周高位

印尼股市 温和上涨0.4%，至2月11日以来最高收盘水准。

外资在印尼市场买超5,700亿印尼卢比(4,220万美元)，其中买超Astra International 和印尼人民银行 两支股票。

外资亦在泰国股市 买超29亿泰铢(8,141万美元)，在马来西亚股市 买超3,300万马币(780万美元)，此外在菲律宾股市 卖超6.29亿披索(1,321万美元)。

亚洲股市在连涨两日后下滑，同时油价弹升，因市场认识到若能在今年稍晚达成有意义的石油限产协议，将会带来机会。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 328.29 -4.28 -1.29 -1.36 332.82

新加坡 2613.79 -30.79 -1.16 -9.33 2882.73

马来西亚 1670.87 -21.64 -1.28 -1.28 1692.51

泰国 1277.96 -10.06 -0.78 -0.78 1288.02

印尼 4596.27 3.26 +0.07 +0.07 4593.01

菲律宾 6903.22 -48.86 -0.70 -0.70 6952.08

越南 578.17 -0.86 -0.15 -0.15 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译/审校/ 郑茵/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐