东南亚股市：多数收跌，但印尼股市逆势升至约一周高位

外资在印尼市场买超5,700亿印尼卢比(4,220万美元)，其中买超Astra International 和印尼人民银行 两支股票。

外资亦在泰国股市 买超29亿泰铢(8,141万美元)，在马来西亚股市 买超3,300万马币(780万美元)，此外在菲律宾股市 卖超6.29亿披索(1,321万美元)。

亚洲股市在连涨两日后下滑，同时油价弹升，因市场认识到若能在今年稍晚达成有意义的石油限产协议，将会带来机会。