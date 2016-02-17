东南亚股市：多数收跌，但印尼股市逆势升至约一周高位

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
印尼股市 温和上涨0.4%，至2月11日以来最高收盘水准。
外资在印尼市场买超5,700亿印尼卢比(4,220万美元)，其中买超Astra International 和印尼人民银行 两支股票。
外资亦在泰国股市 买超29亿泰铢(8,141万美元)，在马来西亚股市 买超3,300万马币(780万美元)，此外在菲律宾股市 卖超6.29亿披索(1,321万美元)。
亚洲股市在连涨两日后下滑，同时油价弹升，因市场认识到若能在今年稍晚达成有意义的石油限产协议，将会带来机会。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 328.29 -4.28 -1.29 -1.36 332.82
新加坡 2613.79 -30.79 -1.16 -9.33 2882.73
马来西亚 1670.87 -21.64 -1.28 -1.28 1692.51
泰国 1277.96 -10.06 -0.78 -0.78 1288.02
印尼 4596.27 3.26 +0.07 +0.07 4593.01
菲律宾 6903.22 -48.86 -0.70 -0.70 6952.08
越南 578.17 -0.86 -0.15 -0.15 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校/ 郑茵/王洋)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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