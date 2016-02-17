欧洲已公布经济指标--2016/2/17

标题新闻：印尼明年将禁止个人携带超过10亿卢比等额外国钞票进入该国--央行官员
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.3 p +0.4 r +1.5 p 英国 第四季 +0.5 p +0.4 f +1.9 p 德国 第四季 +0.3 p-@ +0.3 f-@ +2.1 p-@ 法国 第四季 +0.2 p +0.3 f -- 意大利 第四季 +0.1 p +0.2 r +1.0 p 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 1月 -- +0.2 f +0.4 p 英国 1月 -0.8 +0.1 +0.3 德国 1月 -0.8 f -0.1 f +0.5 f 法国(HICP) 1月 -- -- +0.4 p 意大利(HICP) 1月 -2.2 P -0.1 f +0.4 P 生产者物价指数(PPI) 欧元区 12月 -0.8 -0.2 -3.0 英国 11月 -0.1 -0.2 r -1.0 德国 12月 -0.5 -0.2 -2.3 法国 12月 -1.2 +0.1 -2.8 意大利 12月 -0.7 -0.4 r -3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 1月 10.4 10.5 英国 10-12月 5.1 5.1 德国 1月 6.2 @ 6.3 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 12月 11.4 11.4 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透5月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，因银行反响热烈，中国汽车经销商宝信汽车集团已将其三年期贷款中的A部分海外贷款规模增加逾一倍至7.634亿美元，原来目标是3亿美元。
* 拆款短率仍持稳低位 * 台股屡破万点资金需求却续疲弱 * 短票/RP利率续徘徊既有区间低档 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调度人士表示，近期台股 强势整理屡破万点大关，但整体资金需求却续显疲弱，拖累银行间普遍钱多却苦无去化管道 ，令短率续躺在低位。 他们指出，目前银行间资金水位依旧偏高，票券及银行等金融机构间拆入需求则偏淡静 ，大行维持以0.33%的利率与票券商承作一周拆款，部分银行则以较低利率吸引票券商与其 成交。 〞看到央行7天、14天存单冲到这样，可见市场钱超多。〞一位大型银行资调人士说。 她并称，尽管5月底有缴税紧缩因素，但央行上周四发行14天存单2,532亿台币，将在25 日到期，若届时出现缴税紧缩变数，央行可适时减收14天存单因应，有望舒缓月底资金紧缩 效应。 另位大型银行资调人士也称，近期央行持续增发存单扩大冲销，央行存单未到期余额已 垫高至7.66兆台币，除了上周四央行发行14天存