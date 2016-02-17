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市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 22:33 BJT

美国各类经济指标总览--2016/2/17

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示，1月产能利用率为77.1%(预估为76.7%)，1月工业生
产较前月增长0.9%(预估为增长0.4%)，1月制造业产出较前月增长0.5%(预估为增长0.3%) 
    
    美国劳工部公布，1月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%(预估为-0.2%)，12月为下降0.2%，
最终需求PPI较上年同期下降0.2%(预估为-0.6%)。扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.4%(预估为+0.
1%)，12月为上升0.2%，扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升0.6%(预估为+0.4%) 
    
    美国商务部公布，1月建筑许可减少0.2%，年率为120.2万户(预估为120.0万户)，1月房屋开工下降3.8%
，年率为109.9万户(预估为117.0万户)。 
    
 失业率(%)                               4.9  (1月)                     5.0  (12月)
 非农业就业岗位(万)                 增加15.1  (1月)                增加26.2  (12月修正值)
 平均时薪(%)                            +0.5  (1月)                    持平  (12月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 -0.1  (12月)                   持平  (11月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.1  (12月)                   +0.2  (11月)
 实质所得(%)                            +0.1  (12月)                   -0.2  (11月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 +0.1  (1月)                    -0.2  (12月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 +0.4  (1月)                    +0.2  (12月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +0.7  (第四季初值)             +2.0  (第三季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +0.8  (第四季初值)        　　 +1.3  (第三季终值)   
 零售销售(%)                            +0.2  (1月)                    +0.2  (12月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差433.6  (12月)              逆差422.3  (11月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                 +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            +0.9  (1月)                    -0.7  (12月修正值)
 产能利用率(%)                          77.1  (1月)                    76.4  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   26.9  (2月6日当周)             28.5  (1月30日当周修正值
                                                                             )
 联邦预算(亿美元)                盈余551.6亿  (1月)                 赤字140  (12月)
 领先指标(%)                            -0.2  (12月)                   +0.5  (11月修正值)
 个人所得(%)                            +0.3  (12月)                   +0.3  (11月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               -0.1  (12月)                   +0.1  (11月修正值)
 消费者信贷(亿美元)                增加212.7  (12月)              增加140.2  (11月修正值)
 企业库存(%)                            +0.1  (12月)                   -0.1  (11月修正值)
 建筑支出(%)                            +0.1  (12月)                   -0.6  (11月修正值)
 消费者信心                             98.1  (1月)                    96.3  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                        109.9  (1月)                   114.3  (12月修正值)
 建筑许可(万户)                        120.2  (1月)                   120.4  (12月修正值)
 成屋销售(万户)                          546  (12月)                    476  (11月)
 新屋销售(万户)                         54.4  (11月)                   49.1  (10月修正值)
 工厂订单(%)                           -2.9%  (12月)                   -0.7  (11月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  -5.0  (12月)                   -0.5  (11月)
 供应管理协会非制造业指数               53.5  (1月)                    55.8  (12月)
 供应管理协会制造业指数                 48.2  (1月)                    48.0  (12月)
 趸售(批发)库存(%)                      -0.3  (11月)                   -0.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                            -1.1  (1月)                    -1.1  (12月修正值)
 出口物价(%)                            -0.8  (1月)                    -1.1  (12月修正值)
 单位劳工成本(%)                        +4.5  (第四季初值)             +1.9  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                        -3.0  (第四季初值)             +2.1  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,241.2  (第三季)          赤字1,110.9  (第二季修正值)

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