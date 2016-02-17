美国各类经济指标总览--2016/2/17

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示，1月产能利用率为77.1%(预估为76.7%)，1月工业生 产较前月增长0.9%(预估为增长0.4%)，1月制造业产出较前月增长0.5%(预估为增长0.3%) 美国劳工部公布，1月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%(预估为-0.2%)，12月为下降0.2%， 最终需求PPI较上年同期下降0.2%(预估为-0.6%)。扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.4%(预估为+0. 1%)，12月为上升0.2%，扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升0.6%(预估为+0.4%) 美国商务部公布，1月建筑许可减少0.2%，年率为120.2万户(预估为120.0万户)，1月房屋开工下降3.8% ，年率为109.9万户(预估为117.0万户)。 失业率(%) 4.9 (1月) 5.0 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加15.1 (1月) 增加26.2 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.5 (1月) 持平 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (12月) 持平 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月) -0.2 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.1 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.4 (1月) +0.2 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.7 (第四季初值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.8 (第四季初值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) +0.2 (1月) +0.2 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差433.6 (12月) 逆差422.3 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) +0.9 (1月) -0.7 (12月修正值) 产能利用率(%) 77.1 (1月) 76.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.9 (2月6日当周) 28.5 (1月30日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 盈余551.6亿 (1月) 赤字140 (12月) 领先指标(%) -0.2 (12月) +0.5 (11月修正值) 个人所得(%) +0.3 (12月) +0.3 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (12月) +0.1 (11月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加212.7 (12月) 增加140.2 (11月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) -0.1 (11月修正值) 建筑支出(%) +0.1 (12月) -0.6 (11月修正值) 消费者信心 98.1 (1月) 96.3 (12月修正值) 房屋开工(万户) 109.9 (1月) 114.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 120.2 (1月) 120.4 (12月修正值) 成屋销售(万户) 546 (12月) 476 (11月) 新屋销售(万户) 54.4 (11月) 49.1 (10月修正值) 工厂订单(%) -2.9% (12月) -0.7 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.0 (12月) -0.5 (11月) 供应管理协会非制造业指数 53.5 (1月) 55.8 (12月) 供应管理协会制造业指数 48.2 (1月) 48.0 (12月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 进口物价(%) -1.1 (1月) -1.1 (12月修正值) 出口物价(%) -0.8 (1月) -1.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第四季初值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -3.0 (第四季初值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)