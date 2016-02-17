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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 19:32 BJT

标题新闻：中远集团被指定为收购希腊比雷埃夫斯港67%股份的优先投资者--私有化机构HRADF

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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