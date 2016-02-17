国际油市：亚洲柴油现货价差保持稳定，印度现货供应增加

路透新加坡2月17日 - 亚洲柴油现货价差周三持稳，因有更多印度现货供应入市，抵消了预期炼厂第二季进入维护将带来的减产。

交易员称，印度Essar Oil标售一笔3月16-21日装运的现货柴油船货。该公司上一次出售的类似船货装运日期为2月底，较中东报价每桶升水1.10-1.20美元。

交易员说，BP正在将一笔柴油船货从瓦迪纳运至新加坡，暗示其他地区的需求甚至比亚洲更弱。

根据石油连盟的数据，日本2月13日当周国内航空燃料和煤油的销售下滑，暗示对取暖油需求的高峰可能正在过去，航煤和柴油出口则较前一周增加。

不过从较长期来看，随着日本炼油产业的整合，来自该国的供应料将减少。

路透根据与行业官员、分析师、政府官员和供应商的讨论分析得出，日本五家最大的炼油公司中有四家将要合并，到2030年日本可能只剩下每日320万桶的加工能力。

日本可能不得不依靠从中国和韩国进口燃料。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成，未见航煤交易。

道达尔以每桶37.80美元的价格，向BP购买15万桶含硫500ppm、船期为3月8-12日的柴油.

BP以每桶较新加坡3月2-8日平均报价升水0.70美元的价格，向联合石化购买15万桶含硫10ppm、船期为3月2-8日的柴油。

兴隆以每桶较新加坡3月9-15日平均报价贴水0.60美元的价格，向维多购买15万桶含硫500ppm、船期为3月11-15日的柴油。(完)

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