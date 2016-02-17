国际油市：亚洲柴油现货价差保持稳定，印度现货供应增加

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡2月17日 - 亚洲柴油现货价差周三持稳，因有更多印度现货供应入市，抵消了预期炼厂第二季进入维护将带来的减产。
交易员称，印度Essar Oil标售一笔3月16-21日装运的现货柴油船货。该公司上一次出售的类似船货装运日期为2月底，较中东报价每桶升水1.10-1.20美元。
交易员说，BP正在将一笔柴油船货从瓦迪纳运至新加坡，暗示其他地区的需求甚至比亚洲更弱。
根据石油连盟的数据，日本2月13日当周国内航空燃料和煤油的销售下滑，暗示对取暖油需求的高峰可能正在过去，航煤和柴油出口则较前一周增加。
不过从较长期来看，随着日本炼油产业的整合，来自该国的供应料将减少。
路透根据与行业官员、分析师、政府官员和供应商的讨论分析得出，日本五家最大的炼油公司中有四家将要合并，到2030年日本可能只剩下每日320万桶的加工能力。
日本可能不得不依靠从中国和韩国进口燃料。
新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成，未见航煤交易。
道达尔以每桶37.80美元的价格，向BP购买15万桶含硫500ppm、船期为3月8-12日的柴油.
BP以每桶较新加坡3月2-8日平均报价升水0.70美元的价格，向联合石化购买15万桶含硫10ppm、船期为3月2-8日的柴油。
兴隆以每桶较新加坡3月9-15日平均报价贴水0.60美元的价格，向维多购买15万桶含硫500ppm、船期为3月11-15日的柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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