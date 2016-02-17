投行观点：美银美林将Sunedison Inc目标价下调至2.50美元，评级从买入下调至中性

更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳低位，台股屡破万点大关资金需求却续疲弱

* 拆款短率仍持稳低位 * 台股屡破万点资金需求却续疲弱 * 短票/RP利率续徘徊既有区间低档 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调度人士表示，近期台股 强势整理屡破万点大关，但整体资金需求却续显疲弱，拖累银行间普遍钱多却苦无去化管道 ，令短率续躺在低位。 他们指出，目前银行间资金水位依旧偏高，票券及银行等金融机构间拆入需求则偏淡静 ，大行维持以0.33%的利率与票券商承作一周拆款，部分银行则以较低利率吸引票券商与其 成交。 〞看到央行7天、14天存单冲到这样，可见市场钱超多。〞一位大型银行资调人士说。 她并称，尽管5月底有缴税紧缩因素，但央行上周四发行14天存单2,532亿台币，将在25 日到期，若届时出现缴税紧缩变数，央行可适时减收14天存单因应，有望舒缓月底资金紧缩 效应。 另位大型银行资调人士也称，近期央行持续增发存单扩大冲销，央行存单未到期余额已 垫高至7.66兆台币，除了上周四央行发行14天存