国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五日低点，但亚洲需求良好

路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至五日低点每吨63.48美元，交易员表示因西方的汽油需求低迷，盖过了东方良好的买兴。

根据不同的级别，石脑油可作为汽油的混合组料或被重整成为汽油。

交易员和船运经纪商表示，近几日欧洲至少有三艘远程油轮被租用，用于存储汽油。

“汽油受到打击，欧洲的混合用需求有限。可以看到在欧洲有石脑油，但套利窗口仍未打开，”一位在新加坡的交易员说。

套利是指将石脑油船货从欧洲、地中海、美国等西方区域运往亚洲。

技术上说，亚洲的石脑油价格要比西北欧每吨高出至少28美元，套利窗口才能打开。

从1月下半月到目前的时间段里，大部分时间亚洲公开规格石脑油价格较西北欧价格升水的幅度都不到28美元。

不过交易员表示，亚洲以石脑油做石化原料的需求仍然良好。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)较日本报价持平的价格，买入三艘船期为4月上半月抵达丽水的公开规格石脑油，总计约7.5万吨。

日本出光兴产周二买入一艘船期为3月下半月的船货。

新加坡现货交易，Reliance以每桶42美元向壳牌出售一艘3月8-12日装运的95号汽油船货。

道达尔以每吨304美元向伊藤忠商事出售一艘4月上半月石脑油船货。(完)

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