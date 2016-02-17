版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 22:38 BJT

美国热股：苹果对法官要求配合FBI解锁手机的要求表示不服

路透2月17日 - 苹果公司 执行长库克表示，该公司反对一位美国法官要求其帮助联邦调查局(FBI)解锁圣贝纳迪诺枪击案凶犯手机的要求。

此外随着苹果公司股价下跌，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)、以及David Einhorn旗下的Greenlight Capital在第四季减持该股。

苹果股价周二收报96.64美元，周三盘初微涨0.31%，报96.92美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐