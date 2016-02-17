美国热股：苹果对法官要求配合FBI解锁手机的要求表示不服

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透2月17日 - 苹果公司 执行长库克表示，该公司反对一位美国法官要求其帮助联邦调查局(FBI)解锁圣贝纳迪诺枪击案凶犯手机的要求。
此外随着苹果公司股价下跌，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)、以及David Einhorn旗下的Greenlight Capital在第四季减持该股。
苹果股价周二收报96.64美元，周三盘初微涨0.31%，报96.92美元。(完)
(编译 郑茵 审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。