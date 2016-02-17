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货币新闻 | 2016年 2月 17日 星期三 22:40 BJT

美国热股：巴菲特旗下公司购入2,653万股Kinder Morgan股票

路透2月17日 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦 周五透露，公司对输油管线运营商Kinder Morgan 进行了一笔新投资，收购该公司2,653万股股份，这些股份年底时价值约为3.959亿美元；与此同时Leon Cooperman旗下Omega Advisors悉数出售逾71.3万股持股。

David Tepper旗下的对冲基金Appaloosa Management抢进940万股Kinder Morgan股票，Soros Fund Management买入5.07万股。

Kinder Morgan股票周二收报15.62美元，周三盘初涨9.20%，报17.06美元。

(编译 郑茵 审校 母红)

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