美国热股：巴菲特旗下公司购入2,653万股Kinder Morgan股票

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透2月17日 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦 周五透露，公司对输油管线运营商Kinder Morgan 进行了一笔新投资，收购该公司2,653万股股份，这些股份年底时价值约为3.959亿美元；与此同时Leon Cooperman旗下Omega Advisors悉数出售逾71.3万股持股。
David Tepper旗下的对冲基金Appaloosa Management抢进940万股Kinder Morgan股票，Soros Fund Management买入5.07万股。
Kinder Morgan股票周二收报15.62美元，周三盘初涨9.20%，报17.06美元。
(编译 郑茵 审校 母红)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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