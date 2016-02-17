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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 22:40 BJT

美国热股：中国中联重科证实已向特雷克斯发出收购报价

路透2月17日 - 中国中联重科 证实，已向美国吊车生产商特雷克斯公司 发出收购报价，对该公司的估值约为30亿美元。中联重科提出的报价为每股30美元，相当于特雷克斯周二收盘价升水47%。

特雷克斯周二收报20.44美元，周三盘初涨5.43%，报21.55美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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