国际油市：新加坡高硫燃料油市场的价差承受新压

路透新加坡2月17日 - 新加坡高硫燃料油市场的价差周三承受新压，在此之前供应商大打折扣刺激了交投活动。

卢克石油引领卖盘，其出售四笔船货。而道达尔卖出两艘。贡渥则卖出一艘。

中石油 则是买方的领军者，购入四艘船货。嘉能可购入两艘。Anglo–Dutch multinational、壳牌各购入一艘。

据报告共有七笔、总计14万吨的380cst燃料油成交。

尽管一些交易员暗示这可能是又一轮燃料油交易博弈的开始，还有人认为这是买家在抓供应商库存庞大令船货出现大幅贴水的机会。

一位在新加坡的交易员说：“奇怪的事情是卖家正在以3-4美元的深度贴水在市场上出售，而这时他们可以对船用码头交货燃料油卖出升水1美元的价格。”

船用燃料油通常高于燃料油价格，因将大宗数量分装成小量再发运给船舶，要发生额外的成本。

而上周一是例外，380cst燃料油现货价差处在去年11月以来最低，为较新加坡报价贴水3.50美元。

类似的是，380cst燃料油近月跨月价差下跌0.75美元至贴水3.25美元，为年初以来最低。

据汤森路透Oil Research and Forecasts的估算，3月自西方到岸东方的数量连续第二个月下修，降至低于平均水平的约400-450万吨。

新加坡现货市场上有七笔成交。

道达尔以每吨较新加坡报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期3月3-7日的380cst高硫燃料油。

道达尔以每吨较新加坡报价贴水3.50美元的价格，向中石油出售20,000吨船期3月8-12日的380cst高硫燃料油。

卢克石油分别以每吨143美元的价格，向嘉能可出售两艘各2万吨的380cst高硫燃料油，船期均为3月14-18日。

卢克石油以每吨143美元的价格，向中石油出售2万吨船期为3月14-18日的380cst高硫燃料油。

卢克石油以每吨143美元的价格，向壳牌出售2万吨船期为3月8-12日的380cst高硫燃料油。

贡渥以每吨较新加坡报价贴水3美元的价格，向中石油出售2万吨船期为3月14-18日的380cst高硫燃料油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻