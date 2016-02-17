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债券 | 2016年 2月 18日 星期四 00:28 BJT

标题新闻：美国1月房屋开工数据公布后，美第一季经济增幅预估从原先的2.7%降至2.6%-GDPNow模型

(　) 亚特兰大联储GDPNow模型

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