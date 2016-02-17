标题新闻：美国1月房屋开工数据公布后，美第一季经济增幅预估从原先的2.7%降至2.6%-GDPNow模型

路透基点：福莱特玻璃寻求最高1.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家协调行花旗集团上周五为香港上市公司福莱特玻璃集团启动最高1.5亿美元的三年期贷款。
( ) 亚特兰大联储GDPNow模型
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路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家协调行花旗集团上周五为香港上市公司福莱特玻璃集团启动最高1.5亿美元的三年期贷款。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (亿元) 差(bp) 青岛 5/15 3 3.99% 3.17 2.49 +42 5 4.05% 9.51 1.88 +43 7 4.12% 9.51 2.12 +47 10 4.19% 9.51 1.60 +55 *陕西 5/11 5 4.08% 7
路透上海5月15日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松局面，主要回购利率不同程度 下行。交易员表示，大行出资充沛，支撑场内流动性暂时无恙，隔夜资金盘中可见减点融出 ，不过七天及14天需求仍旺而供给略偏少。 他们并表示，目前逆回购暂停且明日还有MLF到期，缴税周期也将到来，继续关注资金 动向，不过央行货币政策执行报告也态度明确，去杠杆同时还将保持流动性平衡，因此机构 紧平衡预期较为一致。 “更松了感觉，大行供给也足足的，匿名上挂的隔夜有减点在2.6%出的，不过还不至于 太多，七天和14天的需求还是很旺，就是出的机构偏少，”上海一银行交易员称。 央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作 。为连续第二日暂停逆回购操作。据此计算，单日既无资金投放亦无资金回笼。 “央妈就是配合监管，稳定情绪，引导预期呗，现在还没到紧的时候，后半周估计资金 面就会收敛了，”她称，“货币政策接下来能就是一定程度配合监管吧，监管松了就紧一紧 ，监管强了估计就