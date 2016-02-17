版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 01:01 BJT

标题新闻：阿联酋能源部长称OPEC和俄罗斯冻结石油产量将对油市恢复供需平衡带来正面影响

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐