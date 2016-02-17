金属期市：期铅大跌逾3%创九个月来最大单日跌幅，因库存急升

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透伦敦2月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周三录得九个月来最大单日跌幅，下挫超过3%，此前库存急增突显市场供应充足的情况。
其他金属价格涨跌互见。
数据显示，LME注册仓库的铅库存在一日内增加10%或18,325吨。
“我认为铅不会出现任何特殊的供应短缺。铅主要市场是中国，(中国需求)相当疲弱，”花旗分析师David Wilson说。
周一数据据显示，去年全球铅市场供应过剩升至63,000吨，2014年供应过剩10,000吨。
LME三个月期铅 下挫3.1%，收报每吨1,734.50美元，此为2月2日来最低。上日期铅下挫2.2%。
铅价从1月中至周一盘中高位的升幅达17%，但Wilson表示，铅价上涨并不是基于基本面。“我感觉是因为1月底走势过度。”
原油和股市走高，有助于稳定一些金属价格和限制了跌幅。
LME期铜 攀升0.7%，收报每吨4,589美元，周二收盘几无变动。
期铝 收跌0.3%，报1,518美元，此前全球最大的铝生产商之一海德鲁(Norsk Hydro)将其2016年包括中国在内的全球铝需求增幅预估从之前4-5%下调至3-4%。
期镍 收涨0.8%，报每吨8,405美元。期锌 跌0.7%，报1,648美元。期锡 升2%，至15,700美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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