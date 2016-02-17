金属期市：期铅大跌逾3%创九个月来最大单日跌幅，因库存急升

路透伦敦2月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周三录得九个月来最大单日跌幅，下挫超过3%，此前库存急增突显市场供应充足的情况。

其他金属价格涨跌互见。

数据显示，LME注册仓库的铅库存在一日内增加10%或18,325吨。

“我认为铅不会出现任何特殊的供应短缺。铅主要市场是中国，(中国需求)相当疲弱，”花旗分析师David Wilson说。

周一数据据显示，去年全球铅市场供应过剩升至63,000吨，2014年供应过剩10,000吨。

LME三个月期铅 下挫3.1%，收报每吨1,734.50美元，此为2月2日来最低。上日期铅下挫2.2%。

铅价从1月中至周一盘中高位的升幅达17%，但Wilson表示，铅价上涨并不是基于基本面。“我感觉是因为1月底走势过度。”

原油和股市走高，有助于稳定一些金属价格和限制了跌幅。

LME期铜 攀升0.7%，收报每吨4,589美元，周二收盘几无变动。

期铝 收跌0.3%，报1,518美元，此前全球最大的铝生产商之一海德鲁(Norsk Hydro)将其2016年包括中国在内的全球铝需求增幅预估从之前4-5%下调至3-4%。