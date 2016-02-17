纽约期市：可可期货攀升至一个月高位，近月价差大幅震荡

路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三升至一个月高位，受技术性买入和较大宗商品市场走高提振，而近月合约价差大幅震荡。

白糖期货下跌，但仍高于上日触及的四个半月低位，市场保持偏空基调，此前3月合约有大量交割。咖啡期货几无变动，交投震荡。

纽约可可期货跟随英镑 的走势，英镑兑美元上涨，纽约可可在2,885美元上方的止损买单被触动。

纽约5月可可 收涨46美元，或1.6%，报每吨2,880美元。3月/5月合约价差走势反复，价差的日内高位是升水25美元，日内低位为贴水41美元，市场交投异常清淡。周二是近月合约首个交割通知日。

周五3月/5月合约价差为贴水62美元，此为合约最大的贴水。

5月伦敦可可 收涨21英镑，或1%，报每吨2,073英镑。

官方数据显示，1月科特迪瓦(象牙海岸)可可抵港量为219,591吨，低于上年同期229,059吨，但高于许多市场人士原本预期的水平。

白糖期货在六个交易日中第五日下跌，因迪拜糖加工商对3月白糖合约意外交割超过200,000吨，被视为利空。

ICE-5月原糖 收跌0.05美分，或0.4%，报每磅13.15美分。

5月白糖 收跌1.70美元，或0.5%，报每吨373.40美元，仍高于周二触及10月来最低的370.20美元。

白糖/原糖升水2月迄今下跌超过20%，升水周三降至大约每吨83.50美元。

5月阿拉比卡咖啡 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.166美元。5月罗布斯塔期货 收盘持平在每吨1,442美元。(完)

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