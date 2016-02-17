芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因技术性因素及股市和原油走坚

路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，近月3月大豆合约触及两周高位，交易商称，因技术性买入和股市及原油市场走坚提供支撑。

全球股市跳涨，因对主要原油出产国将达成冻产协议的乐观情绪推动油价大涨。

CBOT-3月大豆合约升穿切入位接近8.80美元的100日移动均线后，技术性买盘加速。周五是CBOT-3月大豆期权的最后一个交易日，执行价在8.80美元的期权有很多未平仓合约，可能拖累大豆期货向该水平回落。

CBOT大豆价格涨幅受限，因产量很可能创纪录的巴西大豆收割正在向前推进，且阿根廷大豆生长条件改善。

CBOT豆油期货<0#BO:>受马来西亚棕榈油期货走坚提振。

CBOT豆粕期货<0#SM:>收低，受累于豆油/豆粕套利交易。

CBOT-3月大豆合约 收高2-3/4美分，报每蒲式耳8.82-1/2美元。

3月豆粕合约 收低1.2美元，报每短吨263.6美元。3月豆油合约 涨0.38美分，报31.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为333,743口，豆粕为86,674口，豆油为99,087口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)