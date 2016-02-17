芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和回补空头

路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至一周高位，交易员称，因技术性买入和回补空头，但市场缺乏支持性的基本面消息。

基金持有接近纪录高位的CBOT小麦净空头头寸和创纪录高位的堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦净空头头寸，使小麦市场可能出现一波波回补空头涨势。

对主要原油生产国将达成冻产协议的乐观情绪推动油价大涨，全球股市上涨，给小麦价格提供了额外的支撑。

全球小麦库存处于纪录高位，且美国小麦出口需求疲弱，仍令小麦市场蒙阴，限制小麦涨幅。

CBOT-3月小麦合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳4.68-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为158,054口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)