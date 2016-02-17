芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和回补空头

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至一周高位，交易员称，因技术性买入和回补空头，但市场缺乏支持性的基本面消息。
基金持有接近纪录高位的CBOT小麦净空头头寸和创纪录高位的堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦净空头头寸，使小麦市场可能出现一波波回补空头涨势。
对主要原油生产国将达成冻产协议的乐观情绪推动油价大涨，全球股市上涨，给小麦价格提供了额外的支撑。
全球小麦库存处于纪录高位，且美国小麦出口需求疲弱，仍令小麦市场蒙阴，限制小麦涨幅。
CBOT-3月小麦合约 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳4.68-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为158,054口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。