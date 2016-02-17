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市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 05:24 BJT

美股盘后：英伟达公布业绩后股价劲升5.8%

路透2月17日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia) 周三在美股盘后交易中劲升5.8%，此前公司公布季度业绩。(完)

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