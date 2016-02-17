国际油市：上周美国原油库存减少330万桶，库欣库存下降17.5万桶-API

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳

路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。