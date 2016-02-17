国际油市：上周美国原油库存减少330万桶，库欣库存下降17.5万桶-API

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透纽约2月17日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存意外减少，因进口下降，而汽油库存增加，馏分油库存下降。
API公布，最新一周美国原油库存减少330万桶，至4.991亿桶，路透调查的分析师预计为增加390万桶。库欣原油库存减少17.5万桶。
API数据显示，炼厂原油日加工量减少2.7万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少200万桶，接受路透调查访问的分析预计为减少150万桶。(完)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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