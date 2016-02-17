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货币新闻 | 2016年 2月 18日 星期四 05:48 BJT

国际油市：上周美国原油库存减少330万桶，库欣库存下降17.5万桶-API

路透纽约2月17日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存意外减少，因进口下降，而汽油库存增加，馏分油库存下降。

API公布，最新一周美国原油库存减少330万桶，至4.991亿桶，路透调查的分析师预计为增加390万桶。库欣原油库存减少17.5万桶。

API数据显示，炼厂原油日加工量减少2.7万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少200万桶，接受路透调查访问的分析预计为减少150万桶。(完)

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