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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 06:37 BJT

****日韩经济指标预测--2月18日-2月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值 
    
    2月15日当周
    
    2月17日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周            -- 买超14,540
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --  卖超6,104 
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     1月     逆差6,802  顺差1,402
             出口(较上年同期)                                -11.3%      -8.0%
             进口(较上年同期)                                -16.0%     -18.0% 
    
    2月18日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)      1月            --      -3.9%
                                (较前月)                         --      -0.2%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数       2月            --        正6
   
    2月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
        
    2月22日当周
    
    2月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月23日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月24日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                      2月            --        100
    
    2月25日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月        --      +0.1%
             全国整体CPI                                        --      +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             2月        --      -0.1%
             东京地区整体CPI                                    --      -0.3%
    (完)

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