日韩经济指标预测--2月18日-2月25日****

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,540 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,104 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,802 顺差1,402 出口(较上年同期) -11.3% -8.0% 进口(较上年同期) -16.0% -18.0% 2月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- -3.9% (较前月) -- -0.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月24日(三) 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 100 2月25日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- +0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -- -0.1% 东京地区整体CPI -- -0.3% (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64