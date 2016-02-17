《美国重要政经日程》--2月18日

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 世企研公布1月领先指标
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 财政部宣布每周例行三个月及六个月国库券标售，并宣布销售两年期浮息公债、两年期公债、五年期公债、以及七年期公债。
1800 - 财政部销售30年期通膨保值债券(TIPS)
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。