版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--2月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 世企研公布1月领先指标

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部宣布每周例行三个月及六个月国库券标售，并宣布销售两年期浮息公债、两年期公债、五年期公债、以及七年期公债。

1800 - 财政部销售30年期通膨保值债券(TIPS)

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐