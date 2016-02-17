加拿大股市：升至六周高位，由金融股和能源股领涨

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透多伦多2月17日 - 加拿大主要股指周三触及六周高位，由金融股和能源股领涨。对产油国将冻结产量的乐观情绪推动油价急升，从而推高能源股走高。
一些投资者对宏观因素的担忧缓和，扶助提振加拿大主要股指从不到一周前触及的12,000点以下的水准，反弹超过7%。
能源股急升5.8%，和原油价格一起走高，此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头的冻结产量计划。
金融股上涨2.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高312.18点，或2.49%，报12,867.16点，盘中触及1月5日以来最高的12,880.69点。
10大类股中有九个上涨，电信股下滑0.1%。工业股上涨1.8%，材料股攀升2.4%。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。