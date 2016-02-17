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市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 06:43 BJT

加拿大股市：升至六周高位，由金融股和能源股领涨

路透多伦多2月17日 - 加拿大主要股指周三触及六周高位，由金融股和能源股领涨。对产油国将冻结产量的乐观情绪推动油价急升，从而推高能源股走高。

一些投资者对宏观因素的担忧缓和，扶助提振加拿大主要股指从不到一周前触及的12,000点以下的水准，反弹超过7%。

能源股急升5.8%，和原油价格一起走高，此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头的冻结产量计划。

金融股上涨2.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高312.18点，或2.49%，报12,867.16点，盘中触及1月5日以来最高的12,880.69点。

10大类股中有九个上涨，电信股下滑0.1%。工业股上涨1.8%，材料股攀升2.4%。

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