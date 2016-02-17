美国与加拿大经济指标预测--2月18日-2月25日****

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月18日(四)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.2% +1.8%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 27.5 26.9
四周均值(万人) -- 28.125
续请失业金人数(万人) 2月6日当周 225.0 223.9
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负3.0 负3.5
1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%
2月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.6% +1.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.1%
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +0.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.1%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1%
2月22日当周
2月22日(一)
1330 美国全国活动指数 1月 -- 负0.22
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.4
2月23日(二)
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.9% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +5.8% +5.8%
1500 美国消费者信心指数 2月 96.8 98.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 535 546
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 2月 -- 正2
服务业指数 -- 正10
制造业指数 -- 负6
2月24日(三)
1445 美国Markit综合PMI 2月初值 -- 53.2
服务业PMI -- 53.2
1500 美国新屋销售(万户) 1月 52.5 54.4
2月25日(四)
1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 120.2
建筑许可(较前月) -- -0.2%
1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +3.0% -5.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -4.3%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +5.9%
房价指数 -- 228.8
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。