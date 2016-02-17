纽约期市：ICE期棉下跌，因回补空头消退

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透2月17日 - 棉花期货周三小幅收低，回吐稍早涨幅，因提振上一日棉花价格上涨的回补空头消退，且交易所棉花库存增加，缓解对供应收紧的担忧。
交易商对中国国储局标售部份棉花储备的计划的时间和任何进一步消息愈发紧张。
洲际交易所(ICE)5月棉花期货 结算价跌0.19美分或0.32%，报每磅59.55美分，此前触及每磅59.35美分。
交易所认证的棉花库存CERT-COT-STX周二总计50,283包(每包480磅)，较上日的37,821包增加三分之一，即使近月棉花合约价格较5月棉花仍然升水。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上涨2.31%。
反映周二回补空头的力度，数据显示，上日未平仓合约下降15,214口，或大约7.5%，至188,677口，为数年来最大单日降幅。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 王丽鑫)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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