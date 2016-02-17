纽约期市：ICE期棉下跌，因回补空头消退

路透2月17日 - 棉花期货周三小幅收低，回吐稍早涨幅，因提振上一日棉花价格上涨的回补空头消退，且交易所棉花库存增加，缓解对供应收紧的担忧。

交易商对中国国储局标售部份棉花储备的计划的时间和任何进一步消息愈发紧张。

洲际交易所(ICE)5月棉花期货 结算价跌0.19美分或0.32%，报每磅59.55美分，此前触及每磅59.35美分。

交易所认证的棉花库存CERT-COT-STX周二总计50,283包(每包480磅)，较上日的37,821包增加三分之一，即使近月棉花合约价格较5月棉花仍然升水。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上涨2.31%。

反映周二回补空头的力度，数据显示，上日未平仓合约下降15,214口，或大约7.5%，至188,677口，为数年来最大单日降幅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 王丽鑫)