金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览

路透2月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报735.78点，上涨0.6%。

中国股市：沪综指放量收升逾1%连两日反弹，但短期难有趋势性行情

中国汇市：人民币收跌逾百点，市场跟进盯一篮子货币的政策意图

香港股市：恒指收低1.0%结束此前两日涨势，能源类股重挫

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报41,630.816点，上涨1.67%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9919/40，上日收报4.0680/05。

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南非股市：收高，嘉能可 涨幅居前，此前该矿业巨头筹得资金以偿还债务。指标Top-40指数 收报44,591.74点，上涨1.46%；大盘综合指数 收报50,039.31点，上涨1.32%。

南非汇市：兰特兑美元涨逾1.5%，因高于预期的通胀数据支持进一步升息预期

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印度股市：NSE指数扳回盘中达1.2%的跌幅，终场收高，因印度国家银行(SBI) 等此前受挫的银行股反弹，且欧洲股市上扬提振市场人气。BSE指数 收报23,381.87点，上涨0.82%；NSE指数 收报7,108.45点，上涨0.85%。

印度汇市：卢比兑美元 跌至2013年8月以来最低，收报68.47/68.48，上日收报68.3725/68.3825。卢比追随多数亚币的跌势，进口商的美元买需也造成打压；但由于印度股市接近收盘时反弹，卢比削减部分跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报735.81点，上涨3.84%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报393.06点，上涨4.21%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.032，升值3.68%；卢布兑欧元 报83.626,升值3.59%。(完)