《全球汇市》加元带领商品货币走高，美元走势受抑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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美国联邦储备理事会(FED/美联储)上个月的会议纪录凸显出美联储对全球经济前景的不安。
“1月会议纪录透露出的谨慎基调，凸显出美国经济成长前景的下行风险已增加，”澳洲联邦银行(CBA)汇率分析师Elias Haddad说。
“我们仍预期美联储6月将再度升息，这将持续利好美元。”
美元兑欧元小幅上涨，欧元 跌至1.1126美元。仅一周之前，欧元曾触及三个半月高点1.1377美元。
美元指数 几近持平，报在96.861。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1121 1.1127 -0.05 +2.40 1.0860
美元/日圆 114.17 114.08 +0.08 -5.10 120.30
欧元/日圆 126.99 126.91 +0.06 -2.67 130.47
美元/瑞郎 0.9926 0.9919 +0.07 -0.92 1.0018
英镑/美元 1.4283 1.4294 -0.08 -3.09 1.4738
美元/加元 1.3682 1.3667 +0.11 -1.13 1.3839
美元/离岸人民币 6.5254 6.5225 +0.04 -0.65 6.5680
澳元/美元 0.7166 0.7182 -0.22 -1.50 0.7275
新西兰元/美元 0.6628 0.6626 +0.03 -2.89 0.6825
澳元/日圆 81.850 81.930 -0.10 -6.59 87.620
新西兰元/日圆 75.690 75.630 +0.08 -7.67 81.980
英镑/日圆 163.10 163.07 +0.02 -7.97 177.22
澳元/新西兰元 1.0807 1.0821 -0.13 +1.34 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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