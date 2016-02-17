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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 07:31 BJT

《全球汇市》加元带领商品货币走高，美元走势受抑

美国联邦储备理事会(FED/美联储)上个月的会议纪录凸显出美联储对全球经济前景的不安。

“1月会议纪录透露出的谨慎基调，凸显出美国经济成长前景的下行风险已增加，”澳洲联邦银行(CBA)汇率分析师Elias Haddad说。

“我们仍预期美联储6月将再度升息，这将持续利好美元。”

美元兑欧元小幅上涨，欧元 跌至1.1126美元。仅一周之前，欧元曾触及三个半月高点1.1377美元。

美元指数 几近持平，报在96.861。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1121 1.1127 -0.05 +2.40 1.0860

美元/日圆 114.17 114.08 +0.08 -5.10 120.30

欧元/日圆 126.99 126.91 +0.06 -2.67 130.47

美元/瑞郎 0.9926 0.9919 +0.07 -0.92 1.0018

英镑/美元 1.4283 1.4294 -0.08 -3.09 1.4738

美元/加元 1.3682 1.3667 +0.11 -1.13 1.3839

美元/离岸人民币 6.5254 6.5225 +0.04 -0.65 6.5680

澳元/美元 0.7166 0.7182 -0.22 -1.50 0.7275

新西兰元/美元 0.6628 0.6626 +0.03 -2.89 0.6825

澳元/日圆 81.850 81.930 -0.10 -6.59 87.620

新西兰元/日圆 75.690 75.630 +0.08 -7.67 81.980

英镑/日圆 163.10 163.07 +0.02 -7.97 177.22

澳元/新西兰元 1.0807 1.0821 -0.13 +1.34 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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