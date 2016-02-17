美国利率：明尼亚波利斯联储总裁称，应维持宽松货币政策--彭博

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透华盛顿2月17日 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示，美联储应维持利率处在宽松水准，以刺激就业和推升通胀。
“如果我们持续确保实行宽松的货币政策，就能够不断带动人们重回劳动力队伍，拉动通胀率升至2%的目标水准，”卡什卡利在接受彭博电视采访时表示。
作为最新加入美联储的决策者，卡什卡利周二在其首场演讲中表示，议员们应采取有力举措约束银行，包括拆分最大的银行。
迄今为止，卡什卡利很少谈及对货币政策和经济前景的看法。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。