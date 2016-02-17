美国利率：明尼亚波利斯联储总裁称，应维持宽松货币政策--彭博

路透华盛顿2月17日 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示，美联储应维持利率处在宽松水准，以刺激就业和推升通胀。

“如果我们持续确保实行宽松的货币政策，就能够不断带动人们重回劳动力队伍，拉动通胀率升至2%的目标水准，”卡什卡利在接受彭博电视采访时表示。

作为最新加入美联储的决策者，卡什卡利周二在其首场演讲中表示，议员们应采取有力举措约束银行，包括拆分最大的银行。