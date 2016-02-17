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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 07:59 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京2月18日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至2月13日当周，外资继续卖超日本股票。

外资2月13日止当周在日本股市卖超5,629亿日圆，前一周为卖超6,107亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券13,183亿日圆，前一周为买超14,554亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月7日-2月13日 -562.9 +1,146.5 -330.8

1月31日-2月6日 -610.7r +12.9r +391.6

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月7日-2月13日 +81.8 -1,318.3 +149.6

1月31日-2月6日 +202.5r +1,455.4r +73.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s

(完)

(编译 王兴亚；审校 许娜)

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