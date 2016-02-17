表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京2月18日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至2月13日当周，外资继续卖超日本股票。
外资2月13日止当周在日本股市卖超5,629亿日圆，前一周为卖超6,107亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券13,183亿日圆，前一周为买超14,554亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月7日-2月13日 -562.9 +1,146.5 -330.8
1月31日-2月6日 -610.7r +12.9r +391.6
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月7日-2月13日 +81.8 -1,318.3 +149.6
1月31日-2月6日 +202.5r +1,455.4r +73.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
(完)
(编译 王兴亚；审校 许娜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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