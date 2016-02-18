台股业绩：台积电更新财报上修第一季营收，但因台南地震下修毛利率

路透台北2月18日 - 全球晶圆代工大厂--台积电 周三晚间发布重大讯息更新第一季的财务预测指出，预估第一季营收将上修至2,010亿台币-2,030亿台币之间，但因台南震灾影响，毛利率和营益率走低。

台积电表示，若相较于1月14日的预估，近期业务量增加、与较有利的美元兑新台币之汇率假设（目前第一季美元兑新台币汇率假设为1:33.18，相较于1月14日汇率为1:32.50），此两项因素对于第一季的营收贡献将大于地震对晶圆出货所造成的影响。

台积更新营收预估高于该公司1月间预估第一季营收1,980-2,010亿台币。

台电电表示，若将保险理赔纳入计算之后，台积公司预估第一季毛利率将介于44%-46%之间；营业利益率则预计介于33.5%-35.5%之间。

该公司1月间的台积电并预估第一季毛利率将在47-49%，上季为48.6%；第一季营益率约为36.5-38.5%，上季为38.3%。

台积电表示，尽管地震对于台积公司位于台南的晶圆六厂、晶圆 十四A厂与晶圆十四B厂的厂房并无造成结构上的影响，对于水、电、各类气体之供应亦无造成严重的损害，但生产中的晶圆之损害情形较先前在地震当天所发布之评估更为严重。