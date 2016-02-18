中港个股：兖煤旗下兖煤澳州拟发行至多9.5亿美元的九年期债券

路透上海2月18日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周四公告称，控股子公司兖煤澳洲 拟透过单独设立的一家全资子公司，发行至多9.5亿美元的九年期债券。
公告显示，债券拟发行予中国银行 全资子公司中银国际金融产品公司、兴业银行 和联合NSW能源有限公司三家机构。在获得中澳监管部门同意后，该债券预计在4月30日前发行。
债券将发两部分发行，第一部分债券本金额不超过7.6亿美元，年利率约为8.55%；第二部分债券本金额为不超过1.9亿美元，利息为浮动利率，根据债券发行人在税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的表现，浮动在0%-15%之间。
该笔债券的特别之处为，联合NSW能源将会拥有债券发行人董事会的多数董事权利，从而获得发行人的控制权；兖煤澳州将独家为发行人提供管理、采矿管理、市场营销及基础设施服务等，合约期限为10年。债券持有人还有权要求兖州煤业在债券发行后第三、五、七及第九年按面值收购其拥有的债券。
债券发行人拥有兖煤澳洲旗下唐纳森等三处煤矿资产。公告称，交易完成后，从会计角度，兖煤澳州不再拥有债券发行人及其资产的控制权。在资产负债表，兖煤澳洲对发行人的投资被记为权益投资。
中国证券报周四引述兖州煤业副总经理张宝才称，上述债券融资方案在澳大利亚资本市场属于首创，实际上是有形资产的资产证券化融资。融资完成后，兖煤澳洲将实现债券发行人拥有的资产出表，进一步改善兖煤澳洲的财务状况。
他指出，预计今年兖煤澳洲财务报表将减少亏损2亿澳元。此外，通过本次融资，兖煤澳洲可筹集到9.5亿美元资金，降低对大股东的资金依赖，自行拓展资本市场融资渠道。
报导称，此次融资所募资金中，5.5亿美元将用于兖煤澳洲的旗舰项目莫拉本煤矿二期扩产的资本开支。该项目为全澳洲为数不多的盈利煤矿之一，其扩产将明显提升兖煤澳洲的盈利能力。莫拉本二期计划于第三季全面投产。
兖州煤业A股周三收报8.52元人民币，过去一个月累计上涨1.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)