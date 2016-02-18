《汇市简讯》欧元/日圆反弹力度不及美元/日圆，处于一目云区下方

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
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* 欧元/日圆反弹力度不及美元/日圆，仍在小时图一目云区下方
* 小时图一目均衡基准线在126.99
* 小时图云区127.16-38，100小时移动均线(HMA)切入位在127.30，200小时移动均线切入位在128.14
* 自2月11日触及的低点125.80反弹力度不足
* 趋势可能仍为下行(完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 许娜)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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