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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 08:44 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆反弹力度不及美元/日圆，处于一目云区下方

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* 欧元/日圆反弹力度不及美元/日圆，仍在小时图一目云区下方

* 小时图一目均衡基准线在126.99

* 小时图云区127.16-38，100小时移动均线(HMA)切入位在127.30，200小时移动均线切入位在128.14

* 自2月11日触及的低点125.80反弹力度不足

* 趋势可能仍为下行(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 许娜)

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