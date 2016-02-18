《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月18日

*工商时报：

--经济部长邓振中昨日明确表示，待立法院各委员会组成后，将亲自就开放陆资参股IC设计一事，进行立院沟通，再决定由行政或立法单位举办公听会，依时间点推估最快3月登场。

--兆丰金 已作好准备，将在今年发动全方位并购。兆丰金控董事长蔡友才昨日在新春记者会多次明确发言，强调兆丰金握有足够的银弹，准备在今年发动海内外并购，其中内部寻求合适的寿险公司，国外则以东南亚市场为并购焦点。

--经济部长邓振中昨表示，货贸协定已请陆委会探询开会可行性，但对岸迄今仍未回覆。他坦言，〞有些事情由不得人〞，若无法在520前取得进展，会将充分完整资讯交接给新政府团队。

*经济日报：

--国际能源价格持续下探，根据电价公式，今年4月1日新电价将〞有感降价〞，幅度可能介于去年两次降幅之间，降幅可望在4%左右。

--总统当选人蔡英文上日表示，积极规画四件事情：全面健检1997年法规修正前设计兴建的老旧建筑物、分长短期思考灾防法修法、修建筑法强化新建筑的营建施工管理、研拟共通性的应变架构。

--兆丰金控董事长蔡友才昨日指出，考量国际金融情势与大陆经济放缓，兆丰银最近大陆曝险占净值比重已不到七成，再创新低，曝险水位比起高峰大减了约300亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。