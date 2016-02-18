《全球重要经济事件一览表》--2月18日-2月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月18日(四)
圣路易--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。欧洲央行总裁德拉吉将出席。
布鲁塞尔--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫参加Swiss Finance Council主办的会议(0855)
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话(0100)。
法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表年度演说(1700)。
东京--日本央行总裁黑田东彦至参议院说明货币政策(0300)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布经济前景中期报告。
瑞典厄勒布鲁--瑞典央行副总裁扬松就经济情势及最新货币政策决定举行说明会(0700)。
瑞典马尔默--瑞典央行副总裁沃尔森就经济情势及最新货币政策发表演说(1000)。
2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表演说(1340)。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧美工商会组织的一项活动(1330)。
2月21日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。
2月22日(一)
悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards出席支付创新2016年会议(2210)。
2月23日(二)
英国诺丁汉--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)。
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表演说(1330)。
伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德银资本论坛发表演说(1330)。
2月24日(三)
巴尔的摩--美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。
达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。
加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。
2月25日(四)
纽约--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)。
纽约--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)。
亚特兰大--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行也前景会议中致辞(1315)。
鹿儿岛市--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 李婷仪 审校 张荻)