主要国家经济指标预测--2月19日****

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月19日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5% (较上年同期) -2.0% -2.3% 0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 负139.5 68.71 收支短差(亿英镑) -- 81.31 0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0% (较上年同期) +3.6% +2.6% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.6% 央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.6% +1.7% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.1% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +0.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月18日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 减少0.79 增加1.5 全职就业人数(万人) 减少4.06 -- 就业参与率 65.2% 65.2% 失业率 6.0% 5.8% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 1月 -5.3% -5.4% 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 1月 +1.8% +1.9% (较前月) +0.5% +0.5% 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差35.13 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.1% -1.0% (较上年同期) +0.3% +0.4% 0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 12月 盈余414 -- 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余255 -- 直接投资/证券投资(亿欧元) 净流入850 -- 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +2.0% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 26.2 27.5 四周均值(万人) 27.3 -- 续请失业金人数(万人) 2月6日当周 227.3 225.0 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负2.8 负3.0 1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -3.3% -- (较前月) -0.5% -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 7 -- (完)
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的