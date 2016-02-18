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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--2月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    2月19日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月     -0.3%      -0.5%
                                (较上年同期)                    -2.0%      -2.3%
    0930 英国公共部门净借款(亿英镑)                     1月   负139.5      68.71
                     收支短差(亿英镑)                             --       81.31
    0930 英国零售销售(较前月)                           1月     +0.8%      -1.0%
                     (较上年同期)                               +3.6%      +2.6%
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)              1月     -0.1%      -0.5% 
                              (较上年同期)                      +1.7%      +1.6%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%      -0.4%
                      (较上年同期)                              +1.9%      +1.9%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                        12月     -0.6%      +1.7%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       -0.5%      +1.1%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)    1月     -0.1%      -0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.3%      +0.7%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.1%
    1500 欧元区消费者信心指数                      2月初值     负6.70      负6.3
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                    1月       --       +0.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值
    2月18日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                             1月  减少0.79    增加1.5 
             全职就业人数(万人)                              减少4.06        --  
             就业参与率                                         65.2%      65.2%
             失业率                                              6.0%       5.8% 
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)        1月     -5.3%      -5.4%
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)          1月     +1.8%      +1.9%
                                  (较前月)                      +0.5%      +0.5%
    0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           1月 顺差35.13        --  
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       1月终值     -1.1%      -1.0% 
                                     (较上年同期)               +0.3%      +0.4% 
    0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            12月   盈余414        -- 
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                     盈余255        -- 
               直接投资/证券投资(亿欧元)                    净流入850        --  
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  12月     +2.0%      +0.2% 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           2月13日当周      26.2       27.5
                       四周均值(万人)                            27.3        --  
                 续请失业金人数(万人)            2月6日当周     227.3      225.0 
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                 2月     负2.8      负3.0 
    1500 美国领先指标(较前月)                           1月     -0.2%      -0.2%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)            1月     -3.3%        -- 
                                (较前月)                        -0.5%        -- 
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数             2月         7        -- 
    (完)

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