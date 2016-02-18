《香港报摘》--其他报纸重要消息2月18日

**明报**

--此前在市场放售中环嘉轩广场旗舰店址的HERMES 公布，已与香港置地 签订合约，将品牌旗舰店迁往同区的太子大厦，此项目将是品牌于香港一项重大投资，也同时表示品牌对本地零售市场充满信心。

--香港富商李嘉诚旗下维港投资最近投资于科技公司Blockstream的一项延伸技术，此技术被誉为打开“比特币2.0”时代的侧链(sidechain)。

**星岛日报**

--复星国际 在宣布终止收购以色列保险公司股权后表示，监于现时市场整体情况，公司将侧重已投项目的管理及整合，并在确保财务健康的前提下更为谨慎的筛选新的投资项目。

**苹果日报**

--Prada 公布截至2016年1月底止全年度初步销售数据，总收入为35.45亿欧元，按年微跌0.2%，较首9个月跌幅收窄；集团指中国市场表现于第四季度有所好转，但经济形势仍然不利。

--阿里巴巴 副主席蔡崇信于2月5日以每股平均价61.565美元增持约48.7万股阿里股份。

**东方日报**

--中国海外 上月合约物业销售金额约140.66亿港元，销售楼面面积约93.61万平方米，按年分别增长2%及下跌0.9%。

--华侨永亨银行去年净利润按年增1.92倍至20.28亿港元，主要受净利息收入及非利息收入增长强劲所带动，净息差按年增3点子至1.76%，股东回报率（ROE）升0.6个百分点至8.2%，年末不良贷款率维持在0.6%。

**文汇报**

--香港隔夜离岸人民币银行同业拆借利率大涨153个点子至3.4厘，再创逾1个月最大涨幅，一周拆息也涨7个点子至5.07厘，市场人士指有投机者借入资金赌人民币贬值。

--国泰航空 与港龙航空1月份合并结算客运量289.79万人次，较去年同期上升10.9%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘