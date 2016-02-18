港报社评：表达诉求与暴力违法没有因果关系--文汇报2月18日

科大校长陈繁昌昨日谈及对旺角暴乱的感受，他表示对事件感到震惊和伤心，香港的核心价值是非暴力，社会有不同意见很正常，但暴力一定不可以解决问题，只会是恶性循环。学者的肺腑之言，用心良苦。只是言者谆谆，听者藐藐，希望反对派不要再将表达意见与违法暴力扯上因果关系，以此将暴力行为合法化、合理化，继续荼毒年轻人，为达一己之私目的不惜诉诸暴力「革命」，令香港法治核心价值荡然无存，令香港文明理性、和衷共济的传统毁于一旦。

香港是一个高度文明、开放、包容的社会，存在多元化的声音很正常。市民享有言论、集会、游行示威的自由，而且这些自由受到基本法和本港法律的保障。市民对政府施政有意见甚至不满，可以透过各种谘询组织、立法会、传媒乃至游行示威等不同渠道，表达自己的诉求。但是，即使对政府有再大的不满，也绝不能成为诉诸暴力的理由，两者之间并不存在必然的因果关系，更不可将政治诉求凌驾于法治之上，这是全世界任何一个法治社会所必须遵守的底线。

可是，一向把尊重法治挂在嘴边的反对派，在对待旺角暴乱的问题上，完全将法治抛诸脑后，反而祭出「暴乱有理」的奇谈怪论，竟然将旺角暴乱的原因全盘归咎于特区政府漠视民意、施政不得民心。这不过是转移视线、合理化暴力的拙劣伎俩，是偷换概念的强盗逻辑。试想一下，如果任何人都可以借口不满政府而诉诸暴力，香港岂不要天下大乱？推而广之，如果子女对父母不满，是否可以对父母动粗，放火焚烧自己的家？学生对老师、对学校不满，是否可以批斗师长，破坏学校？如果一个人觉得社会对自己不公平，是否可以滥杀无辜宣泄不满？事实上，这种「暴乱有理」的歪理，在反对派政客和所谓学者的宣扬下，已经侵蚀大学校园和社会，从违法「占中」，到港大等大专院校一再发生少数学生冲击围堵校委的事件，再到旺角暴乱，反映少数年轻人长期受歪理误导薰陶，是非不分、黑白混淆，对违法暴力如吸毒上瘾一样，不仅习以为常，更积非成是，从而对香港法治构成极大的隐患和危害。

香港的成功基石是法治社会，任何人都不能因为生活困难，或对社会的不满，乃至受到不公平、不公正的对待，就滥用暴力手段宣泄不满、争取诉求。2013年，时任署理首席终审法院法官陈兆恺，就时任运输及房屋局局长郑汝桦被「抢咪」一案作终审判决时，在判词中提到：「在一个自由和民主的社会里，一定会存在冲突和不同的意见。那些行使言论自由权利的人也必须尊重他人的权利，不得滥用这种权利是非常重要的。矛盾和分歧将通过对话和妥协解决。诉诸暴力或破坏社会安宁的行为不能解决问题。相反，这将会弄巧成拙，失去别人的同情和支持。表达自由不仅要以和平，还要以合法的方式进行。暴力或非法手段无法自圆其说，还可能需负上刑事法律责任。」

学者、法官等有识之士冷静客观的话语提示，值得广大市民警惕重视，社会必须义无反顾地向暴力恶行说不，防止暴力行为泛滥，更要谴责「暴乱有理」的歪论，揭穿表达诉求与诉诸暴力存在因果关系的荒谬论调。

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