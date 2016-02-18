港报社评：菜篮子是头等大事，须解屋邨居民困境--明报2月18日

新春大吉以来，传媒报道与舆论焦点都集中在旺角暴乱。社会上其他一些事态却不好被忽略，其中青衣长发街市商户罢卖事件，再一次揭示屋邨街市商贩与居民，在领展旗下屋邨街市管理模式改变后的困境。这是涉及数以十万计屋邨家庭菜篮子的大事，即使由领展控制的街市是泼出去的水而难以回收，但是政府对商贩和居民的处境不宜视而不见，应该研究采取补救措施，使居民的菜篮子生态可以回复较正常景况。

12年前，政府把屋邨商场卖断给领汇（现改名领展），房委会取得数百亿元资金，在当年政府财困之时，这笔钱无疑可收挹注之效。当时主要认为屋邨商场（包括街市）给私人机构经营，可摆脱官僚桎梏而活化。但是，当年社会上大多认为恰当的做法，实践下来并非那么一回事；今时今日，房委会又要政府注资才有资源兴建公共房屋，而所谓屋邨商场效率，领展的生意确实做得愈来愈火红。不过，就民生层面而言，这个政策值得检讨，因为屋邨商场偏离了纯粹为居民服务的角色。一当沦为地产项目，在持份者争相逐利之下而直接冲击居民生活，社会怨气之积累和深化，恐怕与屋邨街市异化有一定关连。

领展接手约100个屋邨商场，10多年来由因应街坊生活所需的商舖，蜕变为连锁店进驻。贵价货品挤走了生活用品，原有商贩因为捱不住租金而退出，居民失去更多选择机会而支出增加等情况，很久之前已经成为常态。年前领展外判商场给第三者管理，出售一些商场而炒家接货等，被认为是彻底改变了屋邨街市的属性，使之成为地产项目。今次长发街市商贩与领展的纷争，就与外判有关。

领展外判市场管理权，份属其主权范围，有权改变营运策略。不过，按过往情况，管理易手即是意味着加租金，原有商舖部分被挤走，引入一些连锁经营，变相出现寡头垄断，最终是货品售价上升，增加居民的生活负担。有团体近期完成了一项调查，比较领展街市与邻近食环署公共街市的物价差异，结果发现食环署街市物价较低，而且有较多选择。以马鞍山耀安街市与食环署大围街市为例，食材价格相差55.6%，耀安街市菜心每斤索价30元，较大围街市贵114.2%，情况说明耀安邨居民菜篮子之沉重。 耀安邨只是一个例子，其他领展辖下屋邨街市的情况，莫不如是。即使今次长发街市罢市，如领展发言人所说涉及利益集团操作，但是根据领展外判往绩，很难相信外判管理权之后，居民会有更多选择和货品价格会调低。从过去发生的事，说明外判只是屋邨商场异化的延续，客观上对居民更不利，因为过去只有领展赚租金，现在还加上外判商的利润，而羊毛出自羊身上，最终还是由居民埋单。

目前领展旗下屋邨商场的数量，占公共街市设施约四成，特别是屋邨街市更是居于垄断性地位。屋邨的基层市民，不少靠领取综援过活，他们生活基本开支的日常食用，在现行屋邨街市的生态下，要捱贵价食材，对他们来说是百上加斤。任何一个社会，菜篮子都是头等大事，社会总体安乐祥和，都与此有关。现在屋邨居民的菜篮子生态，不单关乎居民的肚皮，也与整体社会氛围息息相关，政府应该正视居民的景况，设法让他们的肚皮得到公平合理对待。

屋邨商场已经卖断给领展，政府再无立足点发挥影响力，期望唯利是图的投资者善待屋邨居民，似乎缘木求鱼。在屋邨另辟街市抗衡领展，除了土地从何来之外，当局管理街市效率之低，过去屋邨街市、与现在食环署辖下街市的营运惨况，可见一斑。因此，这个问题确实使人头痛。

不过，基于民生无小事，政府不能因为困难而袖手旁观。或许政府先做一个全港公共屋邨的街市调查，了解邨内是否有空间辟作街市设施，或是在几个屋邨之间是否有空间发展一个中心街市等，让居民在附近就可以买到价格合理的食材。根据调查数据和可能空间，再谘询居民采用什么办法解决，是目前较恰当的步骤。总之，民生无小事，菜篮子是头等大事，政府必须想办法解决屋邨街市的问题。

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