港报社评：违反程序公义，不利释疑止争--信报2月18日

面对民间甚至商界的强烈反对声音，康文署终于决定从善如流，修订尖沙咀海滨优化计划，星光大道不会扩建。对于这个「打回原形」的方案，普遍的反应是「欣然接受」。

康文署早前宣布打算扩建星光大道，然而没有公开招标便与新世界集团谈妥合作，延长其合约，将整个海滨及星光大道的管理权交予新世界，随即惹来连番批评，质疑当中涉及利益输送。城规会接获三百四十多份意见，反对的占百分之九十七。不但如此，信和黄志祥家族与嘉里郭鹤年家族旗下公司组成庞大律师团，尖沙咀中心及香格里拉酒店等等于去年底入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻决定及搁置计划。

按照最新的方案，尖沙咀海滨优化计划采取简约设计，维持海滨花园为一个以静态为主的公共休憩空间。署方指出，根据公众参与活动所收集的意见，决定修订原有设计，海滨花园所有树木将会保留，除现时由康文署管理的一个餐饮设施外，不会加建新的构筑物，包括原本拟建的电影展览馆、观景了望台及额外餐饮设施。相关地点只会进行一些基本改善工程，包括翻新栏杆和地砖，以及优化配套设施之类，改善工程完成后，海滨花园会继续由康文署管理。工程的施工时间，可望由原定的两年多大幅缩短一半。至于现有星光大道及梳士巴利花园，除了必需的维修工程外，将会增加绿化空间和户外座位，日后亦会考虑引进流动美食车或小食亭。

本来官商携手扩建星光大道是一件有益公众的事，亦不排除乃出于良好意愿，却演变成争议，最后更触礁，主要在于过程中没有公开招标，有违程序公义。康文署不敢逆民意而妄动，由得静态的公共休憩空间回复应有的静态，际此官民动辄对立的敏感时刻，不失为一帖清凉剂，让旺角骚乱过后的社会激昂情绪稍稍缓和一下，最低限度没有挑起新的火头。当然，商界的反对意见亦是关键因素，康文署显然是避免顺得哥情失嫂意。

程序公义不容违反，本来是法治社会的铁律，可惜现届政府似乎患了躁动症，不太安于遵守既定程序，一次又一次自陷于备受非议的窘境，或许原意想提升效率，却赔上了管治威信。远的不说，就以高铁追加拨款为例，由于在立法会工务小组委员会因泛民议员拉布而无法表决通过，运输及房屋局局长张炳良宣布，政府会绕过工务小组，把拨款申请直接交到立法会财务委员会审议。须知道，财务委员会辖下的两个小组委员会，即人事编制小组委员会和工务小组委员会，分别协助审核涉及人事编制变动，以及工程项目的建议，一向的惯例是先通过小组委员会，然后通过财务委员会。政府这次直闯财委会的做法，虽然是为希望赶及拨款死线前通过议案的迫不得已之举，但不免予人破坏程序公义的观感，对于早已恶化的行政立法关系不啻火上浇油。

恪守既定程序一来是法治原则，二来有利于释疑止争，面对棘手难题也较容易服众，从而减少喋喋不休的社会矛盾。不久前，律政司决定不检控卷入酬酢风波的前廉政专员汤显明，理由是证据不足，本来此事势必惹来「官官相衞」之讥。不过，因为律政司依足了既定程序，征询过英国御用大律师的独立意见，认为「证供不能达至合理定罪机会」，而且就不检控的决定作出详尽的书面解释，所以此事很快平息下来，再挑剔的人也只能说，没违法不代表没违规，公务员事务局必须跟进处理而已。

旺角黑夜之所以爆发骚乱，有人归咎于「制度暴力」衍生「肢体暴力」。如果说，不要为任何暴力设定任何藉口，那么违反程序公义作为一种「制度暴力」，是不是同样应该受到谴责？我们不赞成以暴易暴，但我们必须指出，政府假如不治好躁动症，继续违反程序公义的话，官民对立的死结无法解开。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘