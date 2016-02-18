港报社评：包容谋出路，港人港府中央皆深思--经济日报2月18日

中央将旺角暴力事件定性为极端分离主义，港府认定是暴乱，港人则意见分歧，凸显矛盾落差。香港三大持份者即港人、港府与中央，都要以包容谋共识，本港才有望走出困局。

旺角暴力事件令港人、港府、中央皆震惊，港府随即认定是暴乱，中央亦很快指事件为极端分离主义，更有内地法律学者以藏独、疆独比拟。

当本港主流声音是谴责这些违反本港核心价值的暴行，应严正执法之时，本港内部对事件的理解却意见纷纭，既有不少港人与中央或港府看法一致，亦有相当市民，认为事件本质较多是本土主义的盲动冒进，港独在香港根本没市场。惟无论事件定性如何，各方应问的都是同一问题，就是暴力氛围缘何会在短短几年间急剧发酵？

相信主因之一，是本港三大持份者，即港人、港府与中央，包容日显不足、矛盾日益尖锐。事实上，包容并非要对方照单全收自己的立场与决定，而是相互之间除表达自己的立场，亦要有开放的心胸，了解彼此的顾虑、尊重对方的意见，以求同存异，在和平理性的气氛下，藉沟通谋求共识。

对此，港人确有责反思。港人不同立场之间日益敌视，遑论尊重，议事堂上不同党派固然「你做初一、我做十五」，社会上如所谓「蓝丝」、「黄丝」亦不但不去了解对方，更立场先行，对骂冲撞，部分更日益激进，包括本土派。

此外，中央近年正面对对华不友善的国际大环境，尤其忧美国锐意重返亚洲，外国势力借道香港冲击内地体制，故对国家安全尤为着紧，如在香港政制上谋多设安全门闸。港人对此明显重视不足，反惹中央更大疑虑。

另一边厢，不少港人亦感中央对港人包容不够，如2014年人大「831决定」，为政改立极紧框架，较当时本港建制派的最保守方案更保守，与大部分港人的期望有显着落差，遂对中央在一国两制下，会否包容两制差异的信心受冲击，此亦成激进本土主义采激烈抗争以致暴力行动的藉口。

港府亦责无旁贷，港府虽夹在港人与中央之间，平衡木难走，惟近年不少港人感港府在一国两制磨合过程中，在呼吁港人包容内地时，却未尽最大努力回应港人合理诉求，令矛盾激化。部分港人的不满情绪日积月累，令本土意识更趋浓烈。

正因各方包容不足，平心静气讨论、谋求各让一步的诚意不够，令本港事无大小都变得寸步难前，甚至小事化大，如今次暴力事件导火綫仅小贩管理问题，却引爆成数十年来未见的大乱局。

故此，现时除要将违法者绳之于法，并成立独立调查委员会厘清背后深层矛盾，更关键是港人、港府、中央皆要深思，以包容精神，一如本港往昔在面对各种矛盾分歧时，做到互谅尊重，和而不同，藉理性对话寻觅共识，本港才有望走出对抗愈走愈激、斗争愈演愈烈的恶性循环。

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