完美环球将向环球影业旗下的影片投资2.5亿美元

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月17日 - 中国完美环球娱乐 将向好莱坞大型电影制作公司环球影业旗下的影片投资2.5亿美元，加强中国与好莱坞的合作。
完美环球周三发布公告称，将在未来五年里通过旗下完美环球投资对不少于50部环球影业的影片进行投资。
完美环球指出，通过本次对外投资，公司将成为国内第一家直接与好莱坞六大制片公司签订长期合作协议的公司，并在此基础上拓展全球范围内的电影业务。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。