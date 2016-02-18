新闻稿：中国1月工业生产者出厂价格同比下降5.3%--统计局

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
(重发补上标题漏字)
路透北京2月18日 - 以下为中国国家统计局周四公布的2016年1月工业生产者出厂价格报告全文：
2016年1月份，全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%，同比下降5.3%。工业生产者购进价格环比下降0.7%，同比下降6.3%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.9%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.2个百分点。其中，采掘工业价格下降19.8%，原材料工业价格下降9.1%，加工工业价格下降4.9%。生活资料价格同比下降0.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降1.2%，耐用消费品价格下降1.6%。
据测算，在1月份-5.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-4.8个百分点，新涨价因素约为-0.5个百分点。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降13.6%，燃料动力类价格下降10.7%，有色金属材料及电线类价格下降10.4%，化工原料类价格下降5.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.7%，
影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中，采掘工业价格下降4.3%，原材料工业价格下降1.1%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.3%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降1.9%，黑色金属材料类价格下降1.1%，有色金属材料及电线类价格下降0.4%；农副产品类价格上涨0.3%。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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