台湾债市：指标公债殖利率收盘小升，因两年债标售不佳

* 指标10年券收盘殖利率小升

* 两年公债标售结果稍高于预期

* 10年券发行前殖利率明日看0.84-0.86%

路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债殖利率周一收盘小升。交易员表示，两年公债发行结果稍高于预期，且债券附买回的短率短期内没有走低迹象，使短期公债承压，连带令10年公债殖利率走高。

他们指出，由于债券附买回利率未见明显走低，短券殖利率下行不易；不过10年公债和后端的长券则在投资买盘仍然相对踊跃下，有较高的买气。

〞标售结果是稍高一点，投标倍数比较低。〞一位证券商交易员说。

台湾央行周一表示，财政部委托标售的两年105/3期公债 得标利率为0.408%，且不足额标售；此高于市场预估的0.37-0.39%区间，但较前期同年期公债的0.650%走跌24.2个基点。

至于10年公债，目前由于空单留仓仍多，市场多半偏向正面看待。

〞10年券还是有些机会，投资盘也还是要买券，〞一位银行交易员说。

10年公债殖利率近期仍在相对低档盘旋，但也有交易员认为，台湾景气虽然不佳，不过已在去年第三季、第四季走到最低，今年3月央行要再降息意义不大，也不排除央行货币政策出现转折的可能性。

台湾央行自去年9月开始首次降息半码(0.125个百分点)，12月接着第二度降息，目前重贴现率在1.625%。

台湾央行上周五稍晚发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。

交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.84-0.86%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +2.50 0.5550% 0.5550-0.5650% 1.5 10 105/4 +0.35 0.8540% 0.8436-0.8575% 145.5

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5 104/13 0.5550%

3 104/1 没有成交