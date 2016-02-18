新闻稿：中国1月居民消费价格同比上涨1.8%，环比涨0.5%--国家统计局

路透北京2月18日 - 以下是中国国家统计局周四公布的2016年1月份居民消费价格新闻稿全文：

2016年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨2.2%。

1月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.5%；食品价格上涨2.0%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.4%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

1月份，食品烟酒价格同比上涨3.6%，影响CPI上涨约1.07个百分点。其中，鲜菜价格上涨14.7%，影响CPI上涨约0.37个百分点；畜肉类价格上涨10.8%，影响CPI上涨约0.47个百分点（猪肉价格上涨18.8%，影响CPI上涨约0.44个百分点）；水产品价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜果价格下降6.8%，影响CPI下降约0.12个百分点；蛋价下降3.9%，影响CPI下降约0.03个百分点。

1月份，其他七大类价格同比五涨二降。其中，医疗保健、衣着、教育文化和娱乐、居住、生活用品及服务价格分别上涨2.9%、1.9%、1.7%、1.4%、0.6%；交通和通信、其他用品和服务价格分别下降1.6%、0.4%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

1月份，食品烟酒价格环比上涨1.4%，影响CPI上涨约0.42个百分点。其中，鲜菜价格上涨7.2%，影响CPI上涨约0.19个百分点；鲜果价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点；蛋价上涨3.3%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约0.04个百分点；畜肉类价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.07个百分点（猪肉价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.07个百分点）。

1月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，其他用品和服务、教育文化和娱乐、医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.7%、0.6%、0.3%、0.1%、0.1%；衣着价格下降0.4%；交通和通信价格持平。（完）

新闻稿原文详见统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)