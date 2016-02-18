台湾债市：指标10年券殖利率因美债不佳微走高，但买盘进驻幅度受限

路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周四盘初因美债不佳稍走高，但幅度相当有限。交易商表示，10年公债已吸引约90亿台币的空单，且冷10年券买盘颇踊跃，令指标10年公债殖利率逢高吸引买盘进场。

交易人士表示，因冷10年券104/12期的买盘在接近0.90%即明显进场，激励公债多头同步进场105/4期发行前交易。只不过，由于目前殖利率也在偏低水位，届时标债的利率会如何，市场尚难有把握。

〞目前看来105/4期殖利率再往上推的力道蛮小的，〞一位小型证券商交易员表示。

另一家中型证交商交易员则认为，10年冷券104/12期公债有票券商买盘进驻，若流动券预估2基点的流动贴水，则105/4期的殖利率在0.88%附近也是买盘青睐的水位，估计在标债前若是国际金融行情未见明显波动，不排除105/4期公债将会在此间附近盘整。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.86-0.88%。

美国公债价格周三下滑，指标公债收益率升至一周半高位，因美股大涨，且美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，低收益公债吸引力降低。指标10年期美债 收益率较周二尾盘升4个基点，报1.816%。

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