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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 10:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小跌至113.83，关注114.00处的美元期权

0204GMT

* 美元/日圆跌至113.83后出现一些反弹

* 市场关注114.00处有9.22亿美元期权到期

* 100小时/200小时移动均线切入位分别为113.82及114.15，小时图一目云区在114.07-17

* 市场交投清淡，关注欧洲盘动向

* 日股上涨2.3%，美国收益率上涨，日本-美国利差扩大，均提供支撑(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)

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