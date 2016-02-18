《汇市简讯》美元/日圆小跌至113.83，关注114.00处的美元期权

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
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* 美元/日圆跌至113.83后出现一些反弹
* 市场关注114.00处有9.22亿美元期权到期
* 100小时/200小时移动均线切入位分别为113.82及114.15，小时图一目云区在114.07-17
* 市场交投清淡，关注欧洲盘动向
* 日股上涨2.3%，美国收益率上涨，日本-美国利差扩大，均提供支撑(完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。