韩国金融市场：能源和造船类股带动韩股早盘上涨1%，韩元亦上扬

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
KOSPI 200核心股票指数 升0.9%，KOSDAQ指数 涨2.1%。
韩元兑美元 持坚，因美联储会议记录支持对美国加息步伐放缓的预期后，美元下跌。
韩元兑美元 报1,225.1，较上日收盘价1,227.1涨0.2%。
3月三年期公债期货 跌0.05点至110.32.
0145 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,225.1 1,227.1
日圆/韩元 10.7457/520 10.7149
韩国公债期货 * 110.32 110.37
韩国综合股价指数 1,903.50 1,883.94
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/李婷仪/李爽 审校 王丽鑫/戴素萍/张涛)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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